Altre 4 telecamere di sorveglianza: "Potenziamo la sicurezza in centro"

L’Amministrazione comunale di Monteprandone continua a lavorare per garantire un ambiente sempre più sicuro e accogliente per i propri cittadini e visitatori. Lo fa potenziando il nostro sistema di videosorveglianza con l’installazione di 4 nuove telecamere in piazza dell’Aquila, cuore pulsante del centro storico. Con questa nuova installazione, il numero totale di telecamere attive nel centro storico di Monteprandone sale a 11: 4 sono attive tra via Leopardi e la Chiesa di San Nicolò e altre 3 poste all’interno degli ascensori pubblici. L’ampliamento della rete di videosorveglianza è parte di un progetto più ampio di miglioramento della sicurezza urbana. Le nuove telecamere, pensate per il monitoraggio di contesto, non solo aiuteranno a prevenire atti di vandalismo e comportamenti illeciti, ma saranno uno strumento fondamentale per garantire un controllo capillare nelle zone più frequentate, aumentando il senso di sicurezza per tutti. "Questo potenziamento si inserisce in un percorso di innovazione e modernizzazione che prevede anche il progetto, in itinere, della nuova Ztl (Zona a traffico limitato) del borgo storico – affermano gli amministratori – Come già annunciato in diversi incontri, con i consiglieri Domenico Piunti con delega alla sicurezza e Matteo Spinozzi con delega alla mobilità, la futura Ztl avrà lo scopo di regolamentare il traffico nel centro storico, riducendo l’inquinamento e migliorando la vivibilità delle aree più delicate del nostro borgo. L’adozione di questa misura contribuirà a garantire una maggiore fruibilità degli spazi pubblici, aumentando la qualità della vita dei residenti e dei visitatori, una delle nostre priorità – conclude il sindaco Loggi – Con queste nuove iniziative, continuiamo a rendere Monteprandone un luogo sempre più sicuro e accogliente".

Marcello Iezzi