Altre 500 nuove ’Lumache d’autore’ al Museo Malacologico

Il Museo Malacologico di Cupra Marittima si arricchisce di 500 nuove ’Lumache d’Autore’ realizzate in varie parti del mondo, con differenti materiali. Artisti e artigiani sono riusciti a realizzare lumache di ogni dimensione, da pochi millimetri a 30 centimetri, di ogni colore e con le forme più stravaganti. Alcuni artigiani con strutture in ceramica a forma di lumaca sono riusciti a fare straordinari fischietti ed altri artisti veri e propri gioielli. Non mancano candele e oggetti da arredo, sempre con la sagoma di una lumaca. Dall’Africa infine giungono splendide sculture in ebano che riproducono le grandi chiocciole del luogo di origine. Il Museo Malacologico di Cupra Marittima, sempre più visitato da grandi e piccoli, questi ultimi sempre impressionati dai 15 dinosauri e dai 50 squali presenti nella struttura, a corredo delle innumerevoli conchiglie presenti. Proprio ai più piccoli è dedicato lo sforzo dei fratelli Tiziano e Vincenzo Cossignani, animatori del Museo, che hanno deciso di esporre una straordinaria mostra di granchi da tutto il mondo, nei ripiani bassi delle bacheche, ad appena 40 centimetri da terra. Il museo è aperto tutti i giorni dalle 16 alle 21, compresi i giorni festivi e ferragosto