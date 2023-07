Altre auto svuotate a Porto d’Ascoli

Le auto parcheggiate lungo le strade di Porto d’Ascoli ancora una volta nel mirino delle bande di ladri specializzate nel saccheggiarle di pezzi di ricambio, in particolare volanti dotati di alta tecnologia e apparati elettronici come navigatori satellitari, autoradio, computer di bordo. Nella notte fra giovedì e venerdì in via Alberto da Giussano, traversa che collega via Colleoni a via San Giacomo, è stata depredata una BMW X2 dalla quale oltre al volante hanno portato via tutto ciò che era disponibile dai comandi sulla plancia. Scoperto il furto, il proprietario ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine e sul posto è arrivato l’equipaggio di una volante del commissariato di pubblica sicurezza. In una via adiacente, poco dopo, invece, è arrivata un’altra richiesta di intervento per un episodio analogo. Di fatto in poco tempo, sempre per quanto è possibile sapere, nella stessa zona di Porto d’Ascoli sono state "alleggerite" due auto. Un fenomeno che sulla Riviera delle Palme sta destando una forte preoccupazione e sui social i residenti chiedono il rinforzo delle pattuglie delle forze dell’ordine durante le ore notturne.

Gli ultimi blitz dei delinquenti risalivano ai primi giorni di luglio, nella notte del primo e del 5, sempre in base alle notizie che arrivano agli organi di informazione, ma potrebbero essere di più. In via Clotilde di Savoia, traversa di via Clara Maffei, di fianco all’hotel Villa Corallo, una Mini Cooper è stata letteralmente devastata. Dopo aver rubato i fari anteriori, i malviventi hanno sfondato un vetro laterale ed hanno rubato il volante e tutto il sistema elettronico provocando danni ingenti. Una cosa simile era accaduta qualche notte prima in via dei Piceni a Grottammare, dov’era stata depredata una vecchia BMW. Ma l’elenco è lungo. Nella zona di Las Vegas di recente sono state svuotare Mini Cooper, Fiat 500 L ed X, Bmw e Mercedes.

Il primo clamoroso caso, ad ogni modo, risale alla domenica in cui era in corso l’esibizione delle Frecce Tricolore, compiuto in pieno giorno nel parcheggio del Palariviera, in cui finirono nel mirino alcune Fiat 500 L. Si tratta dell’opera di malviventi esperti che compiono furti a raffica come se tutta la fascia costiera Picena, ma anche delle Marche e del vicino Abruzzo, fossero il magazzino dei pezzi di ricambio da immettere sul mercato clandestino. Bande inafferrabili che smontano le auto sul posto, caricano i pezzi nei bagagliai di mezzi "puliti" e fanno perdere le loro tracce.

Marcello Iezzi