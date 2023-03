Altre quattro associazioni a Grottammare

Le associazioni sono una ricchezza, un patrimonio, un aiuto importante per le Amministrazioni comunali che, altrimenti, non riuscirebbero ad occuparsi di molte iniziative, dallo sport alla cultura, dal sociale al turismo, all’ambiente, al ricreativo. La città di Grottammare, sotto questo aspetto è tra le più prolifere a livello provinciale, almeno per quanto riguarda il rapporto abitanti numero di associazioni. Per l’anno 2023, in virtù delle nuove quattro associazioni iscritte all’Albo del comune di Grottammare, è stato raggiunto il numero di 45 sodalizi, vale a dire un’Associazione per ogni 356 abitanti. Alle 41 dell’anno scorso si sono aggiunte: Il Centro iniziative Giovani A.S.D. APS di Ascoli, presidente Sandro Tortella, che si occupa di cultura, sociale, sport, turismo ricreativo; Era Ambiente Giano AP, che si occupa di ambiente, presidente Roberto Sforza; Profili Artistici, associazione culturale, presidente Eugenio Olivieri e Us Acli Ascoli Piceno, che si occupa di cultura, sociale, sport, turismo, presidente Sandro Tortella.