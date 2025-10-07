Altre scritte choc. Ragazzina presa di mira. Vergogna sulle mura di un’altra scuola

E’ tornata a colpire la mano ignota che da tre settimana imbratta i muri di istituti superiori di Ascoli per offendere con contenuti sessualmente osceni, minacciare di morte e perfino invitare al suicidio una giovanissima studentessa ascolana. E’ di ieri mattina, infatti, la scoperta di un ulteriore, gravissimo, episodio di vandalismo e diffamazione ai danni della minorenne. Si ricorderà che lo scorso 26 settembre scritte erano già apparse all’esterno dell’istituto che la ragazzina frequenta e sull’abitazione antistante: era già il terzo caso.

Quella mattina sono state tempestivamente coperti il nome e la classe frequentata; cosa non avvenuta ieri, quando per molte ore le scritte apparse su tre istituti sono rimaste alla visione di chiunque con grave nocumento alla ragazza, il cui nome è passato di bocca in bocca. Chi di dovere (la Provincia è ente proprietario degli immobili degli istituti superiori) ma anche lo stesso personale scolastico avrebbe potuto intervenire, coprendo almeno i riferimenti diretti. Ma ciò, purtroppo, non è stato: per molte, troppe, ore. Le frasi oscene, gravemente diffamatorie, realizzate anche ieri con vernice spray rossa, riportavano infatti nome, cognome e perfino la classe frequentata dalla ragazza, già vittima in passato di episodi analoghi. I genitori della giovane, minorenne, hanno presentato una nuova denuncia ai carabinieri di Ascoli, che stanno conducendo le indagini con il supporto della Polizia Locale.

La ragazza era già stata ascoltata in audizione protetta dopo i primi episodi, per fornire eventuali elementi utili all’identificazione dei responsabili. A rendere più difficoltoso il lavoro delle forze di polizia è il fatto che alcune telecamere di sorveglianza presenti negli istituti superiori risultano non funzionanti; altra questione su cui riflettere. Nell’esprimere solidarietà alla ragazza, il presidente della Provincia Sergio Loggi ha annunciato che l’Amministrazione Provinciale sporgerà denuncia "a tutela della studentessa e per danneggiamento e atti vandalici nei confronti di beni pubblici". "La scuola – ha detto Loggi – dovrebbe essere per le nostre ragazze e ragazzi un luogo di serenità, di formazione, di crescita educativa e sociale e non motivo di angoscia e dileggio. Mi auguro che l’autore o gli autori siano individuati perché si chiuda al più presto questa incresciosa vicenda". Ieri pomeriggio è stata anche organizzata sul vile fatto un’assemblea aperta al polo di Sant’Agostino, convocata da Liber* Tutt*.

