Altri 5 anni alla guida dell’istruzione cittadina:: "Presidi di biblioteche in vari luoghi della città"

Sarà ancora Donatella Ferretti a sviluppare le strategie legate ad istruzione e università. "Non è mai facile mantenere l’equilibrio nell’azione volta a riformare la Giunta, ma in questo il sindaco è stato impeccabile. Sono ben felice di portare di nuovo avanti la delega ad istruzione e università. Ci concentreremo in primis sull’edilizia scolastica. Avremo una scuola di specializzazione d’ateneo con la collaborazione tra Unicam e Politecnica delle Marche. Sarà riorganizzata tutta la toponomastica a Mozzano. Vogliamo riportare dei presidi di biblioteche in vari luoghi della città".