Altri due camion a fuoco in riviera

Tre camion a fuoco lungo la Riviera in meno di 12 ore, hanno tenuto impegnati i vigili del fuoco per lungo tempo. Durante la notte fra lunedì e martedì in via Verbania, periferia sud di Porto d’Ascoli, è andato a fuoco un autocarro con cassone coibentato e refrigerato che era stato lasciato in sosta lungo la strada. Scattata la richiesta di intervento, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, ma tutta la parte anteriore del mezzo pesante è andata distrutta. Le cause sono in corso d’accertamento, ma potrebbe trattarsi di un fatto accidentale legato a un malfunzionamento.

Qualche ora prima, intorno alle 21, gli stessi vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto avevano eseguito un altro intervento analogo, lungo la carreggiata sud dell’autostrada A14, all’uscita della galleria Monterenzo. In pratica nello stesso punto dove verso le ore 14 dello stesso giorno era andato a fuoco un camion a rimorchio che trasportava cavi elettrici e attrezzature varie. Un intervento rapido per evitare che le fiamme potessero interessare la vegetazione lungo la scarpata della carreggiata, com’era accaduto nel caso precedente che ha richiesto l’impiego di tre differenti squadre di Ascoli, Fermo e San Benedetto. Le fiamme, divampate dalla parte anteriore del mezzo, sono state domate con l’utilizzo di liquido schiumogeno, una tecnica che ha permesso di estinguere rapidamente l’incendio.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia autostradale di Porto San Giorgio e il personale della società Autostrade, che hanno provveduto a regolare il traffico e a ripristinare le condizioni di sicurezza sull’intera carreggiata dove, a ogni modo, ci sono stati rallentamenti e lunghi incolonnamenti.

