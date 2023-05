Altri fondi per il personale Saltamartini: "342mila euro all’Ast" I sindacati: "Bene, ma il divario c’è"

La Regione destina altri 342 mila euro all’ Azienda sanitaria territoriale di Ascoli per i trattamenti accessori (Fondo di produttività) del personale. A comunicarlo è l’assessore alla sanità, Filippo Saltamartini, che evidenzia come queste risorse vadano ad aggiungersi ai 266mila euro già stanziati lo scorso agosto, con una nuova delibera di giunta che sta per essere approvata. "Nell’ultimo anno – dice Saltamartini – la Regione ha stanziato 608 mila euro per il personale della sanità picena. Il fondo sanitario 2022 ci ha destinato ulteriori risorse rispetto al 2021: viene quindi rideterminato il tetto di spesa del personale Asur del 2022, e queste risorse vengono finalizzate all’incremento dei fondi contrattuali dei trattamenti accessori della Ast di Ascoli che erano di gran lunga inferiori alla quota media dell’intera Asur. Dal primo gennaio 2023 l’Asur non esiste più per effetto della riforma ma – conclude l’assessore –, riconoscendo che l’ex Area vasta 5 era stata penalizzata, la giunta ha stabilito di incrementare questi fondi a vantaggio di quel personale sanitario che aveva ricevuto trattamenti accessori più bassi della quota media dei dipendenti delle altre ex Aree vaste". Ad accogliere con soddisfazione la notizia le organizzazioni sindacali che, pur apprezzando lo sforzo ulteriore della Regione, evidenziano come i 342 mila euro non siano però ancora sufficienti per il pagamento di tutte le indennità dovute al personale.

"Il continuo sforzo profuso dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Fials e Ugl salute, unitamente alla Rsu – dicono Viola Rossi, Giorgio Cipollini, Paolo Sabatini, Fausto Menzietti e Benito Rossi –, hanno prodotto un altro risultato. Se teniamo conto che il divario tra il Fondo dei dipendenti del territorio Piceno era di un milione e mezzo di euro in meno rispetto alla media regionale, con tale ultimo stanziamento verrebbe recuperato il 40% del divario esistente. Queste nuove risorse non sarebbero ancora sufficienti per garantire il regolare pagamento di tutte le indennità contrattuali quali turni, festivi, straordinari, notturni, ma rappresentano un’utile risorsa per il riequilibrio dei fondi. In merito ai finanziamenti per la spesa del personale rammentiamo che gli stessi sono stati ripartiti attribuendo maggiori risorse a tutti i territori regionali ad eccezione del Piceno, così come di seguito specificato: Pesaro più 2.226.839 euro, Ancona più 5.301.954 euro, Macerata più 4.977.497 euro, Fermo più 1.339.209 euro, Ascoli meno 1.838.976 euro. Rivendichiamo un incremento dei finanziamenti al fine di poter implementare, e non ridurre, la dotazione organica, e di consentire a tanti operatori di poter smaltire le oltre cento giornate di ferie cumulate".

Lorenza Cappelli