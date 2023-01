Altri letti aggiuntivi Ora in Pneumologia

Letti aggiuntivi nei reparti dell’ospedale ‘Mazzoni’ di Ascoli. Un problema che va avanti da diversi mesi e che sta interessando gran parte delle unità operative del nosocomio piceno, non solo quelle afferenti al dipartimento chirurgico. Tra quelle del dipartimento medico, non sfugge al problema dei ‘letti bis’ il reparto di pneumologia dove si è arrivati fino ad avere 33 pazienti ricoverati su 20 posti petto. A ieri, ad esempio, la situazione era la seguente: 28 degenti di cui 3 Covid. Quindi, tra letti aggiuntivi e appoggi fuori reparto la pneumologia ieri aveva ben 8 pazienti in più di quelli che potrebbe ospitare. Nel reparto diretto da Vittorio D’Emilio si registrano ancora i ricoveri causati dal Sars-Cov-2. In seguito alla chiusura della pneumo Covid e alla riapertura del reparto normale è stato deciso di riservare due postazioni ai positivi, ma spesso sono di più, fino ad arrivare anche a sei. La tendenza, comunque, negli ultimi giorni è quella di una graduale diminuzione, fortunatamente, di ospedalizzazioni per Covid. Una tendenza che si registra anche a livello nazionale e regionale, con il calo dei contagi.

l. c.