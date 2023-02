Altri problemi con le mareggiate

Sembra un paesaggio lunare il tratto di terreno che divide la pista ciclo pedonale Grottammare-Cupra Marittima, dalla massicciata ferroviaria. Nella zona centrale, fra il 43° Parallelo e il primo ponte di ferro, le mareggiate hanno sollevato e scagliato verso monte un’infinità di piccoli massi che erano stati posti sopra la scogliera radente per renderla livellata. Un errore tecnico, poiché nei punti in cui la scogliera termina con massi di prima e seconda categoria il fenomeno non si manifesta. Intanto il tratto centrale continua a sprofondare nonostante il piede della scogliera, negli anni, sia stato allargato e rafforzato. Serve con urgenza la realizzazione di una batteria di scogliere emerse a largo, per frenare il fenomeno e risparmiare decine di miglia di euro, della Regione Marche, che ogni anno vengono ingoiati in quel tratto di mare.