Altro furgone incastrato

Ancora un furgono rimasto incastrato nel sottopasso che collega la Piceno Aprutina all’asse attrezzato, all’altezza del Bazar dell’Assassino. E’ accaduto ieri quando un mezzo a noleggio ha percorso il tratto interessato, ha affrontato il sottopasso ferroviario senza calcolare l’altezza del mezzo il cui rimorchio è andato a sbattere con discreta violenza sul cemento della struttura riportando danni molto importanti. Sul posto per regolare il traffico sono arrivati gli agenti della polizia municipale. Disagi ci sono naturalmente stati durante il tempo che è servito per rimuovere il furgone e portarlo via dopo averlo caricato su un mezzo di soccorso stradale. Non è da escludere che a commettere l’errore sia stato proprio qualcuno che quel furgone lo ha noleggiato e, magari abituato a guidare un’auto, nell’affrontare il sottopasso non si è ricordato che era alla guida di un mezzo che ha un cassone piuttosto alto e certamente non in grado di superare il sottopasso ferroviario in questione. Di nessun aiuto evidentemente sono stati i cartelli stradali che segnalano in ambo i lati la massima altezza tollerabile.