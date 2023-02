Altro incidente in galleria Due feriti

Nella galleria Castello di Grottammare, corsia nord, nella giornata di ieri, intorno alle 10,30, c’è stato l’ennesimo tamponamento, nel tratto in cui si viaggia su una sola corsia e non in doppio senso di marcia. Sono rimaste coinvolte tre auto. Il conducente della vettura tamponata per ultima è uscito dalla galleria, le altre due sono rimaste dentro, creando qualche disagio, ma i mezzi sono stati subito spostati nella corsia libera, per evitare una eventuale chiusura della carreggiata. Nel tamponamento sono rimasti contusi, non in modo serio, due giovani ascolani: di 21 anni e 22 anni. Entrambi sonostati trasportati al Pronto soccorso di San Benedetto per accertamenti. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto, le pattuglie della polizia autostradale di Porto San Giorgio, mezzi del soccorso stradale e il personale di Autostrade per l’Italia. Si è formato un chilometro di coda verso nord, che è stato smaltito in poco tempo.