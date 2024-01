Altro intervento per il lungotronto

Lungotronto Bartolomei atto secondo. Dopo i lavori già operati sul lato della via che costeggia il fiume ora l’amministrazione provvederà ad operare lo stesso tipo di intervento anche sul lato opposto grazie allo stanziamento di 62mila euro. Tutto rientra nella direzione di rendere la città accessibile a tutti, soprattutto ai più fragili che vivono in condizioni di disabilità. L’Arengo per garantire la possibilità di poter percorre le vie e le piazze cittadine senza incontrare ostacoli architettonici ha così deciso di realizzare una serie di interventi in alcuni punti del centro storico. I lavori per l’adeguamento dei marciapiedi saranno volti a rendere il Lungotronto Bartolomei percorribile con tanto di scivoli annessi per il passaggio delle carrozzine. Anche qui si andranno a realizzare nuovi marciapiedi in travertino con il medesimo intervento già concluso sul fronte opposto della via. Varie le zone della città coinvolte. A partire da via Dino Angelini, su ambo i lati, fino a vedere coinvolta piazza Orlini di fronte al tribunale proprio nell’angolo a ridosso della fermata dell’autobus. Sui lati finali dei marciapiedi in questione sono stati creati degli scivoli in modo tale da permettere alle persone con disabilità di muoversi in libertà senza incontrare alcun ostacolo.