"Altro passaggio per le bici verso Martinsicuro"

Tanta urbanistica, lavori pubblici e sicurezza territoriale, nel question time andato in scena ieri pomeriggio. Al centro della seduta i lavori al ponte ciclopedonale, la perimetrazione del pennello sull’Albula, gli allagamenti del quartiere Agraria, ma anche la questione delle somme da recuperare nei confronti di alcuni dirigenti ed ex dirigenti. Novità sono emerse con la domanda di Simone De Vecchis, Paolo Canducci e Aurora Bottiglieri sullo stato di avanzamento dei lavori per il ponte sul Tronto. Il vicesindaco Capriotti ha riportato che sono sopravvenuti problemi, in via di risoluzione, in fase di progettazione esecutiva, e che a breve inizieranno i lavori. Ma non solo: "E stato chiesto un parere tecnico ai nostri uffici per poter utilizzare i due canali ciclabili di via Macchie. Quindi si sta lavorando su un altro passaggio verso Martinsicuro per le biciclette". Risposta che per De Vecchis è risultata "fumosa" dato che si era chiesto se l’intervento finirà entro giugno, come da cronoprogramma. Emanuela Carboni quindi ha chiesto come verrà assicurata l’interdizione al pennello sull’Albula, sul quale ancora transitano visitatori: "In ottemperanza alle disposizioni della Capitaneria di Porto – ha risposto il sindaco Spazzafumo - verranno messi i capitelli lungo il perimetro del pennello e cartelli segnalatori attorno alla spiaggia e nei pressi dello stesso pennello".

Per la consigliera di minoranza il problema non verrà risolto del tutto: "I capitelli – ha detto – saranno scavalcabili". Poi c’è stato Lorenzo Marinangeli, che ha voluto sapere come verrà frenato il fenomeno degli allagamenti in zona Agraria: "Il 31 dicembre il dirigente ha affidato i lavori di manutenzione delle acque bianche in via Val Tesino – ha spiegato Capriotti – un intervento da 15mila euro. In quella zona ci sono problemi per l’impermeabilizzazione in fondo alla via, per cui si rende necessaria una pompa al fine di risolvere l’accumulo di acqua meteorica che ora ristagna. Sono convinto che prima dell’estate i lavori saranno terminati". Tra le altre domande si è distinta quella di Luciana Barlocci, sulle somme da recuperare: "Posso riferire – ha messo in chiaro il sindaco – che per una posizione è attualmente in corso un giudizio presso la Corte dei Conti, mentre tutte le altre traggono origine da un’ispezione del Mef risalente al 2006. Trattandosi di vicende complesse, anche a causa dei numerosi anni trascorsi, il segretario generale si è impegnato a ricostruire ed approfondire le posizioni ancora sospese".

Giuseppe Di Marco