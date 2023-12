Altro primo: tortello di cicoria e patate

La seconda proposta di primi piatto per il Cenone dell’Ultimo dell’anno è il ‘Tortello cicoria e patate’.

Ingredienti per 4 persone: 300 grammi di pasta all’uovo, verde; 250 gr di cicoria lessata; 1 spicchio di aglio; 200 gr di patate; 300 ml di latte; 50 ml. di olio extra vergine d’oliva; 1 cucchiaino di aceto; peperoncino, sale e pepe quanto basta. Procedimento Si tratta di un piatto molto semplice, ma dal gusto ineguagliabile e dal grande effetto scenico. Un tortello con cicoria e patate, classico contorno delle verdure ripassate in padella con aglio molto ‘spinto’ anche di piccante e leggermente sfumato con dell’aceto. Questa sarà poi la farcitura del nostro tortello. Il tutto viene condito su una spuma di patate lavorate con il latte che provoca un incredibile contrasto tra acido-piccante e dolce. Un piatto facile da preparare anche a casa che non ha costi elevati e che comunque è una buona alternativa ai classici tortelli di carne o ricotta e spinaci. Mettiamo a cuocere le patate nel latte e a fine cottura quando sono belle sfaldate vengono frullate bene aggiungendo un goccino d’olio. Il procedimento del tortello è ancora più semplice perché lo si sfoglia creando un tortello classico. Per fare la ‘farcia’ basta saltare in padella la cicoria con aglio, olio e peperoncino e una volta belle rosolate e ‘strascinate’ vengono sfumate con un cucchiaino d’aceto, frullate fino a farle diventare una crema. Questo sarà il ripieno del nostro tortello.

Impiattamento: Sistemiamo i nostri tortelli, aggiungiamo al centro la spuma di latte e patate e possiamo poi guarnire con qualche foglia di cicoria che non abbiamo frullato.

Chef Daniele Citeroni Maurizi Osteria ‘Ophis’ Offida