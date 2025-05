Altro simbolo di una terra che non molla

di Flavio Nardini

Fino a poco più di dieci anni fa Ascoli si leccava le ferite e contava le fabbriche che chiudevano i battenti. La fine della Cassa del Mezzogiorno aveva lasciato briciole o poco più, gli scioperi erano all’ordine del giorno e le famiglie venivano travolte dal dramma della perdita del lavoro. Se è vero che ora le difficoltà restano in tanti settori, la terza nomina a Cavaliere del Lavoro per un ascolano fa capire come che il territorio sia riuscito a ripartire dalle macerie. Dopo Battista Faraotti e Graziano Giordani, ecco Giuliano Tosti. Tre imprenditori partiti dal basso che si sono fatti strada non dimenticando mai le proprie origini. Sono le storie che vorremmo raccontare ogni giorno.