Altro weekend di sport col Triathlon

Dopo la Maratonina dei Fiori e la Gran Fondo, la primavera sambenedettese offre un nuovo evento sportivo, voluto per attrarre non solo atleti, ma anche potenziali turisti alla scoperta della riviera. Si terrà domani, la nona edizione del Triathlon Olimpico Silver, manifestazione storicamente organizzata dalla Polisportiva Porto85. Il materiale per la partecipazione alla competizione sarà disponibile questo pomeriggio allo chalet ‘La Gioconda’ – concessione 98 – oppure domattina dalle 7.30 nella zona scambio di piazza Salvo D’Acquisto. Tre, i percorsi da seguire senza soluzione di continuità: il primo, di 1,5 chilometri a nuoto, si svolgerà nello specchio d’acqua antistante la fine del lungomare sud. Si passerà poi a 40 chilometri in bici sul lungomare e, per finire, altri 10 di corsa all’interno del medesimo perimetro. La partenza femminile è prevista per le 10.10, mentre quella maschile alle 10.30: il tempo massimo previsto per la competizione è di 3 ore e 30 minuti e pertanto alle 13.30 inizieranno le premiazioni. Alla competizione si sono iscritti oltre 200 atleti.

"Questa manifestazione chiude un mese di aprile che è andato alla grande – commenta l’assessore allo sport Cinzia Campanelli – Tutti gli eventi organizzati sono stati realizzati affinché la tanto conclamata destagionalizzazione non fosse più soltanto un concetto astratto, anche perché in questo momento non possiamo ancora proporre un turismo balneare".

Tanta soddisfazione anche da parte della Porto85, rappresentata da Roberto Silvestri, Roberto Marcelli e Giovanni Alessi, con il supporto di Manrico Urbani del Circolo Nautico. Il Triathlon, ovviamente implica alcune sostanziali modifiche alla viabilità. A partire dalle 14 di oggi e fino a fine manifestazione, in piazza D’Acquisto insisterà il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito per tutti i veicoli. Domenica, dalle 7, i medesimi divieti insisteranno su tutto il lungomare, in via Fiscaletti, via Pasqualini, via delle Tamerici, via Tedeschi, via Trento, via Maffei, via dei Mille, via del Mare e via dei Laureati. Il comando della Polizia municipale sottolinea che, a fronte delle consistenti modifiche alla viabilità, il transito nelle aree interessate dall’evento e la sosta dei veicoli sulle strade che adducono al percorso di gara saranno limitati. Laddove possibile, si raccomanda quindi di impiegare percorsi alternativi per il transito ed evitare il passaggio nelle aree immediatamente adiacenti all’evento.

Giuseppe Di Marco