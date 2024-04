Alunni-storici: insieme a spasso nel Medioevo

Gli alunni delle classi 3A e 4A tempo normale della scuola Malaspina di Ascoli hanno ideato rispettivamente i progetti “A spasso nel Medioevo - Cecco D’Ascoli” e “La storia nella storia - Buon compleanno Quintana” , nell’ambito del programma marchigiano “Crescere nella cooperazione” sostenuto dalle Banche del Credito Cooperativo Piceno BCC. Il progetto prevede che entrambe le classi costituiscano una cooperativa e in itinere programmino un momento di incontro denominato Insieme + Insieme. Per tale occasione, le due ’cooperative’ hanno deciso di denominarsi “Gli storici al centro” , organizzando una mattinata animata da una gioiosa e surreale atmosfera d’altri tempi. Alunni, insegnanti e dirigente vi aspettano tutti al Campo dei Giochi della Quintana, campo Squarcia, sabato dalle ore 10, per vivere insieme momenti del passato che hanno fatto e continuano a fare la storia della città di Ascoli.