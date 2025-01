Ama Aquilone, chiamata per 19 ragazzi. Servizio civile nei progetti di accoglienza

Castel di Lama, anche quest’anno la cooperativa sociale Ama Aquilone avvia la sua partecipazione al servizio civile universale, ospitando 19 giovani tra i 18 e i 28 anni. Grazie ai progetti approvati dal Cnca, Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza, Ama Aquilone offrirà ai giovani selezionati l’opportunità di impegnarsi in attività educative e sociali in favore delle persone più vulnerabili.

Sostegno all’apprendimento e sviluppo di competenze per contrastare l’abbandono scolastico, un progetto che mira a migliorare il benessere scolastico di minori in difficoltà. (3 i posti disponibili). ‘Donna, vita, libertà’, un progetto di supporto alle madri in condizione di fragilità con minori, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione e l’emancipazione. (3 i posti disponibili: 3). Principi attivi di salute: percorsi di sostegno e cura per persone che usano droghe. Un progetto che offre assistenza a persone con dipendenze patologiche, aiutandole a tutelare la propria salute. (13 i posti disponibili).

In questo modo i giovani potranno contribuire nella realizzazione di progetti di accoglienza e supporto, che la cooperativa con sede a Castel di Lama porta avanti da anni per migliorare la qualità della vita di molte persone in difficoltà. Le candidature sono aperte fino al 18 febbraio 2025 (entro le 14). I giovani interessati dovranno presentare la domanda esclusivamente tramite la piattaforma Domande Online (DOL) al link https://domandaonline.serviziocivile.it. Per maggiori informazioni sui progetti e la presentazione delle domande, è possibile consultare la pagina dedicata del Cnca.

Ai giovani selezionati sarà corrisposto un assegno mensile di 507,30 euro. Per ulteriori dettagli e informazioni, è possibile contattare Giulia Bassetti al numero 391 7746725 (dal lunedì al venerdì, ore 14-17) o scrivere a serviziocivile@ama-aquilone.it.