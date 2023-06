Ama Aquilone: "Come aiutarci"

"È la tua comunità: prenditene cura". Così recita la campagna di sensibilizzazione di Ama Aquilone. Per donare il 5x1000 basta firmare nel riquadro denominato ‘Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative…’ e inserire sotto la firma il codice fiscale di Ama Aquilone Coop. Soc. 01237130446. "Chiunque presenti la dichiarazione dei redditi può scegliere di destinare il 5x1000, compilando, con il codice fiscale della realtà che si vuole sostenere, l’apposita sezione. Scegliendo la cooperativa Ama Aquilone si può contribuire alla crescita di una realtà che da oltre 40 anni opera sul fronte delle marginalità. La Cooperativa gestisce nel Piceno e nel Fermano Comunità Terapeutiche, denominate ’Case’, che accolgono persone con dipendenze patologiche, in comorbilità psichiatrica, madri tossicodipendenti con figli a carico, minori allontanati dalla famiglia di origine e minori stranieri non accompagnati".