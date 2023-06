Ama Aquilone, il festival della comunità scalda i motori

"I Care" è il titolo scelto per l’edizione 2023 di Ama Festival, l’evento culturale che si svolge nella comunità Casa Ama a Castel di Lama. L’appuntamento è per sabato 1 e domenica 2 luglio per un momento di condivisione e inclusione e dunque di incontro tra due realtà solitamente distinte ovvero la comunità terapeutica e il cosiddetto ‘mondo esterno’. L’ottava edizione del Festival si aprirà sabato alle 21.45 con "Da questo giardino si vede il mare" spettacolo teatrale interpretato dagli ospiti di Casa Aquilone, laboratorio teatrale "Con-Tatto" e a cura di Emilio Iuliani e Alessandra Lazzarini. Programma su www.ama-festival.it