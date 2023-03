Ama Aquilone sarà presente al Vinitaly: "Messaggio di condivisione"

I vini Ama Terra saranno presenti alla 55ª edizione del Vinitaly,in programma a Veronafiere dal 2 al 5 aprile. "Quattro giorni in cui potremo condividere il racconto della nostra Bio Fattoria sociale attraverso cinque etichette Doc, Docg e Igt, frutto del pregio dei nostri vitigni - sottolineano dalla Cooperativa Ama Aquilone –, ma anche di un messaggio culturale di condivisione, consumo etico e dignità umana. Un’esperienza importante, che ci permetterà di far conoscere a un pubblico vastissimo il carattere unico della Cantina Ama Terra: la vitale Pietra Passerina Docg Bio, il saggio Renè Igt Sangiovese Bio, il sincero Aquilone Pecorino Offida docg bio, il forte Ama Piceno Doc Superiore Bio ed Il Topo, il nostro Marche Syrah IGT Bio in edizione limitata, definito ’eccezionale’ dal prestigioso James Magazine". La Bio Fattoria sociale sarà presente nel Padiglione F Stand 6 Bio e, con una selezione dei vini, presso quello della Regione Marche. I vini Ama Terra, inoltre saranno tra i protagonisti del Vinitaly Design International, un concorso che vuole rappresentare anche un momento di confronto su trend e innovazione nel campo grafico e del packaging. La passione per i vini è un impegno ambizioso a cui Ama Terra si dedica da anni. "I nostri vigneti si estendono su di un territorio, situato tra le colline Picene, a pochi chilometri dal mare, che, recentemente, ha raggiunto l’estensione di oltre 4 ettari e sul quale stiamo già lavorando per ampliare l’offerta di vini con la produzione di una ‘bollicina’. La Cooperativa Ama Aquilone da oltre quarant’anni, sul fronte delle marginalità, utilizza l’agricoltura come strumento con cui gli ospiti possono acquisire una formazione professionale, questo attraverso un contatto quotidiano e diretto con la natura, fatto di impegno, tempo e condivisione. In particolare la Bio Fattoria sociale Ama Terra nasce nel 2010 all’interno di Casa Ama, la Comunità terapeutica che si occupa di accogliere persone con dipendenza patologica da sostanze".