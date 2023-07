Ama Festival, successo per l’ottava edizione Protagonisti anche Stefano Massini e Franco Arminio

Successo per l’ottava edizione di Ama festival che ha visto quest’anno tra gli ospiti Stefano Massini e Franco Arminio. In tanti non sono voluti mancare ad un appuntamento ormai atteso ogni estate nel Piceno. L’evento, che si è svolto a Casa Ama a Castel di Lama, è stato caratterizzato anche da un interessante convegno che ha avuto come relatori Lucia Albano, sottosegretaria di Stato al Ministero dell’economia e delle finanze; Anna Casini consigliere Regione Marche; Andrea Maria Antonini assessore Regione; Marco Fioravanti sindaco del Comune di Ascoli; Gianni Giuli, presidente S.I.Pa.D. Il tema al centro della tavola rotonda era "Che cosa significa avere cura?", questa edizione del festival era denominata "I Care". Ad aprire il convegno i saluti istituzionali di Mauro Bochicchio, sindaco del comune di Castel di Lama, e Mario Tassi presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli. Il presidente della cooperativa sociale Ama Aquilone, Francesco Cicchi, ha espresso gratitudine a tutti i componenti della cooperativa, dai dipendenti agli ospiti, che hanno collaborato con entusiasmo alla realizzazione del festival. Molto sentita la cerimonia delle dimissioni degli ospiti delle comunità Ama Aquilone che hanno concluso il percorso terapeutico.