Amandola, altri fondi per l’ospedale

Il nuovo ospedale di Amandola, la principale opera delle ricostruzione post sisma del 2016 nell’area del cratere marchigiano, ha ottenuto un ulteriore finanziamento di 3,2 milioni di euro. E’ stato il Commissario alla ricostruzione Guido Castelli ad annunciarlo: soldi che serviranno a coprire i costi aggiuntivi di un’opera fondamentale per tutto il territorio montano. Il nuovo ‘ospedale dei Sibillini’, ricostruito in una nuova area più facilmente accessibile vale a dire Pian di Contro, è costato quasi 33 milioni di euro, compreso il finanziamento per il pre triage di 1,4 milioni. La struttura, dotata dei più recenti sistemi antisismici ed energeticamente sostenibile, si estende su una superficie di circa 9.000 metri quadrati e sarà dotata di 73 posti letto (30 in area degenza e 40 in Rsa) e attrezzature di ultima generazione per fornire un servizio sanitario completo e di alta qualità. Entro la fine di febbraio l’opera dovrebbe essere completata. "Questa struttura permetterà di riattivare i servizi ospedalieri incrementandone competenze e dotazioni – spiega Guido Castelli – rispetto alla situazione in essere ante sisma. Vogliamo assicurare che ogni aspetto dell’opera sia curato nei minimi dettagli, per garantire ai cittadini un accesso alle cure di eccellenza in un ambiente sicuro e moderno. Il nostro obiettivo è ricostruire mettendo al centro le esigenze dei cittadini e la qualità della vita nelle aree colpite dal sisma". Tra i servizi che si riattiveranno nell’ospedale: il ricovero diurno, i reparti di medicina, chirurgia a ciclo breve, day surgery e lungodegenza post acuzie, servizi in regime ambulatoriale e assistenziale.

Alessio Carassai