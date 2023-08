Amaro appello dei residenti "Almeno ridateci i cimiteri"

É una giornata bellissima. Il sole illumina la meravigliosa montagna del Vettore. Tutto sembra perfetto, ma se lo sguardo volge oltre, si scorgono i resti dei paesi fantasma, che incutono non poca tristezza. Un tempo dei paesi come presepi, arrampicati sulle falde della montagna, oggi paesi che non ci sono più, abbattuti dal terremoto. Inghiottiti. Parliamo di Arquata, Pretare, Piedilama, Pescara del Tronto, Borgo e tante altre frazioni cancellate dalla violenza del sisma. Visitarli è come percorrere una silenziosa e deserta strada del dolore. Non ci sono altro che cumuli di detriti e qualche eroico residente, che seppure ha lasciato la sua casa e la sua terra, nostalgicamente, torna. C’è chi quelle montagne non le vuole abbandonare, persone che sperimentano un profondo senso di abbandono: "Stanno ricostruendo case – dichiara un ex residente – dove il terremoto è stato lieve, qui niente, ci sono solo cumuli di macerie che lasciano intuire quello che erano i paesi in passato, tracce di vita. Le case sono sventrate, ma se si guarda all’interno si scorgono ancora i mobili. Qui il tempo sembra non sia passato da quel maledetto agosto 2016. Celebreremo i sette anni da quella sciagura con un appello: almeno ricostruite i cimiteri, permetteteci, anche se non abbiamo le nostre case, di pregare i nostri morti. Questi interventi sono stati finanziati nel 2018 e ancora non sono stati appaltati. I cimiteri sono luoghi della memoria, sono fondamentali per mantenere vive le radici, per sentirsi parte integrante di una comunità, per questo bisogna restaurarli e in fretta. Fa male al cuore vedere i cimiteri ridotti in questo stato. Quindi, cosa si aspetta a ricostruirli? Non solo le macerie: cinghiali e pecore tra le tombe, a mangiare quei fiori che rappresentano l’unico dono che possiamo fare ai nostri cari. E’ moralmente inaccettabile, se non volete pensare ai vivi almeno pensate ai morti". In questo lungo e difficile processo di ricostruzione i cimiteri rappresentano un altro tallone di Achille, mostrano tutti i segni della devastazione, di quella devastazione che continua anche dopo la morte.

Maria Grazia Lappa