Amat e residenze digitali

Da sempre impegnato in progetti di rete, nazionali e internazionali, il circuito marchigiano interdisciplinare Amat di teatro, musica, danza e circo promuove da oggi al 26 novembre la quarta edizione della settimana delle residenze digitali. I progetti selezionati sulle 54 proposte artistiche pervenute, che andranno in scena su piattaforme online e in formato dal vivo, sono Teatropostaggio di Giacomo Lilliù, Ai Love, Ghosts and Uncanny Valleys "3 di Mara Oscar Cassiani, Citizens di Simone Verduci con la consulenza per il concept coreografico e la regia di Ariella Vidach, Humanverse di Martin Romeo.

Per sette mesi gli artisti hanno lavorato ai progetti seguiti, attraverso incontri regolari, dai partner della rete, che hanno fornito loro supporto economico, tecnico, tutoraggio artistico, spazio fisico per shooting video e foto, e da tre tutor - Laura Gemini, Anna Maria Monteverdi, Federica Patti - studiose del mondo web e digitale. Le residenze digitali sono un progetto innovativo, nato dall’esperienza della pandemia Covid quando gli spazi fisici dei teatri erano interdetti e sin dalla sua genesi ha permesso di trasformare una difficoltà in una opportunità per aprire nuove sfide affiancando, non certo sostituendo, le forme consuete di fruizione dello spettacolo dal vivo, suscitando un grande interesse anche da parte delle giovani generazioni. Per questa quarta edizione sono state organizzate, per la prima volta, alcune repliche degli spettacoli dedicate alle scuole, che vedranno il coinvolgimento di 325 ragazzi e ragazze. Per informazioni, programma completo e acquisto biglietti (3 euro) consultare il sito www.residenzedigitali.it. All’atto dell’acquisto lo spettatore riceverà tutte le informazioni necessarie.

Lorenza Cappelli