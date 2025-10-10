Amatori Rugby. Il nuovo presidente:: "C’è voglia di vincere e di fare del bene"

Un nuovo capitolo degli Amatori Rugby Ascoli si prepara ad essere scritto. Negli ultimi giorni è stato eletto il nuovo presidente Massimiliano Bachetti, amministratore dell’omonima azienda che si occupa della produzione delle Specialità dei Piceni. Tra le altre, anche ex presidente di Confindustria Ascoli, Marche e Centro Italia giovani imprenditori, ma soprattutto da sempre super appassionato della palla ovale. Oneri ed onori per il 39enne che ha parlato di tutti i progetti in essere.

Che responsabilità sente nell’aver raccolto la guida di una realtà sportiva così storica e importante della città? "È con grande orgoglio e forte senso di appartenenza che ho accettato la carica di presidente dell’Amatori Rugby Ascoli. Il rugby in gioventù mi ha dato tanto: valori, amicizie, spirito di squadra. Sento di non aver restituito abbastanza rispetto a quanto ricevuto. È per questo che mi sono voluto mettere a disposizione. Voglio lavorare e contribuire a far crescere ancora la società. In passato abbiamo ottenuto risultati importanti: un campionato nazionale di serie C, un campionato di C Elite e diverse Coppe Marche. La voglia di tornare a vincere e il senso di responsabilità nel far bene, sono davvero grandi".

Come vi state preparando alla nuova stagione? "La prima squadra è motivata in vista della nuova stagione. Quest’anno abbiamo accolto il gradito ritorno del preparatore atletico Natale Santori, detto ‘Toro’ e ci siamo affidati ad un allenatore di grande valore come Roberto Berardi. Il 19 ottobre esordiremo in campionato nella trasferta contro il Rugby Macerata. L’obiettivo è migliorare le prestazioni delle stagioni precedenti, cercando di vincere il più possibile. Daremo fiducia e spazio a tutti i giocatori, valorizzando l’intero gruppo".

Attualmente quante squadre, tra grandi e piccoli, potete vantare? "C’è innanzitutto la prima squadra, la Seniores, e un vivaio vivace con il mini rugby (under 12), oltre alle categorie under 14, 16 e 18. A queste si aggiunge la squadra dei ‘vecchi’ giocatori, la nostra formazione Old. Di recente hanno ripreso ad allenarsi anche alcune ragazze, con l’obiettivo di ricostituire la squadra femminile. Nelle giovanili inoltre collaboriamo con altre realtà rugbistiche del territorio per unire le forze e creare una massa critica che consenta ai giovani di crescere e confrontarsi in un ambiente stimolante".

Qual è il valore sociale di questo sport così nobile? "Il rugby è molto più di uno sport. È un vero e proprio stile di vita. Qui si insegnano valori come lealtà, integrità, rispetto, disciplina, lavoro di squadra, solidarietà, coraggio e sacrificio. Nel rugby si mette da parte l’individualità. Non si deve emergere da soli, ma sostenere la squadra e i compagni. La palla si passa sempre indietro per permettere a chi ci segue di andare avanti, un gesto simbolico che racchiude tutto. Poi non dimentichiamo il terzo tempo, un momento che dimostra come in campo ci si possa affrontare anche duramente, ma poi a fine partita, tutto si lascia alle spalle per condividere insieme un pasto o un brindisi".

Massimiliano Mariotti