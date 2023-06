Ambasciata e Istituto italiano di cultura per il concerto di Strappati a Rabat

L’Ambasciata d’Italia e l’Istituto italiano di cultura in Marocco hanno proposto presso la Cathedrale di Saint Pierre a Rabat, il recital "Viaggio musicale con la Tuba" a cura del concertista Gianmario Strappati, ambasciatore di Missioni Don Bosco per la musica nel mondo, docente al conservatorio Verdi di Ravenna e presso la scuola di musica di Massignano. Erano presenti l’Ambasciatore d’Italia Armando Barucco e la direttrice dell’istituto di cultura italiana Carmela Callea, nonché il pubblico delle grandi occasioni. Nella monumentale location illuminata con i colori della bandiera italiana, Gianmario Strappati ha proposto un recital comprendente musiche del barocco veneziano, del melodramma italiano, nonché i virtuosi del periodo post romantico. Il pubblico entusiasta ha riservato a Gianmario Strappati interminabili applausi. Tutti in piedi per l’ultimo brano, una particolare versione del "Canto degli italiani" che a Rabat ha emozionato tutti.