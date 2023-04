Ambiente e proteste "No alla cava di San Pietro"

No alla nuova cava che potrebbe sorgere a San Pietro di Cagnano, suggestiva località dell’acquasantano. Il condizionale è d’obbligo dopo che la questione è stata portata all’attenzione della Soprintendenza. Quest’ultima potrebbe bloccare tutto dato il rischio di un fortissimo depauperamento del patrimonio ambientale e archeologico presente. Un prezzo troppo alto da pagare per favorire uno sviluppo industriale che gioverebbe a pochi, annientando tra l’altro le bellezze e la natura presente. A fare il punto sulla situazione è stata Legambiente Ascoli nel corso di una conferenza tenuta ieri alla libreria Rinascita. "La richiesta di estrazione di travertino in questa caratteristica zona del comune di Acquasanta ci ha fatto subito allarmare perché parliamo di luoghi molto rilevanti dal punto di vista turistico – afferma Paolo Prezzavento, vice presidente di Legambiente –. Fortunatamente abbiamo ravvisato un riscontro importante da parte della Soprintendenza. L’interessamento è una garanzia che ci conforta nella nostra battaglia. Qui non ci sono le condizioni per andare a realizzare una cava a pozzo con una profondità di 80 metri. Ci sembra molto più logico valorizzare un luogo del genere favorendo le visite turistiche. Di certo non ci fermeremo e continueremo a chiedere che venga impedita questa devastazione del territorio". Indignazione anche tra i residenti, da tempo costretti a convivere con un’altra cava già esistente e operativa. "Un grazie a Legambiente e Italia Nostra per l’impegno messo a tutela del nostro territorio – aggiunge Maurilio Allevi -. Siamo consapevoli che c’è un piano cave del 2005, ma di fronte a quanto sta accadendo non possiamo restare impassibili. Parliamo di un luogo caratteristico. Il comune stesso ha tracciato il percorso dell’anello di San Pietro, partendo da Santa Maria e toccando Castel di Luco, il Monastero di Valledacqua e le piane di Cagnano. Addirittura per andare a creare questa cava si dovrebbe spostare una delle antiche vie comunali". Nei terreni in questione inoltre sarebbero emersi alcuni reperti archeologici che testimonierebbero la presenza di uno stato di civiltà. Prezioso il lavoro profuso in questa direzione dall’avvocato Giovanni Galeota che commenta: "Che ci sia un piano cave non vuol dire che si debbano sovrasfruttare queste zone rispetto a quanto si è obbligati. La normativa stessa parla di una rigorosa tutela del paesaggio. Il vincolo ambientale e archeologico stabilito aiuterebbe a dare lo stop. La regione deve emettere un limite alla concessione di sfruttamento di queste cave di travertino. Acquasanta estrae una quantità di travertino dieci volte superiore rispetto quello fatto registrare in tutta la regione".

Massimiliano Mariotti