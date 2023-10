Ambiente e realtà urbana. Bene aria e differenziata. Ma il territorio di Ascoli perde il 25% dell’acqua

Il riscaldamento del clima assume toni sempre più preoccupanti. A causa del cambiamento climatico, infatti, alcune colture che caratterizzano il settore primario del Piceno hanno subito drastici ridimensionamenti. Basti pensare ad esempio alle olive la cui raccolta in alcuni casi ha fatto registrare una flessione del 100%. A questo punto occorre verificare anche quali azioni vengono attuate a livello locale per fronteggiare questa vera e propria emergenza. Per affrontare tale analisi ci viene in soccorso l’analisi del rapporto presentato nei giorni scorsi "Ecosistema Urbano 2023", realizzato da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, sulle performance ambientali di 105 Comuni capoluogo. Per Legambiente in questi 30 anni a rallentare la crescita sostenibile delle città sono stati interventi troppo a comportamenti stagni che non hanno permesso quella accelerata che serviva alle aree urbane, in cui oggi si concentra una sfida cruciale. Nella classifica generale Ascoli occupa la 61esima posizione con un punteggio di 55,44%, assegnato sulla base dei risultati qualitativi ottenuti nei 18 indicatori considerati da Ecosistema Urbano e che coprono sei aree tematiche: aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente urbano, energia.

Analizzando ad esempio la situazione della dispersione idrica in generale si tende a considerare fisiologica una dispersione idrica inferiore al 10-15% dell’acqua immessa in rete. Ad Ascoli, invece, la dispersione idrica supera il 25% ed è tra le città capoluogo dove si registra il dato maggiore. Per quanto riguarda l’aria che si respira in città il dato che emerge riferito alla situazione di Ascoli è "sufficiente".

Per una visione d’insieme della qualità dell’aria, come sempre negli ultimi anni, le città sono state divise in cinque classi: nella prima, la migliore, compaiono quelle che rispettano tutti i nuovi valori guida Oms – più restrittivi rispetto alle norme Ue – per PM10, PM2,5 e NO2 . Nell’ultima compaiono invece i centri urbani che superano per almeno due parametri i limiti della normativa comunitaria sia per PM10 e PM2,5 che per NO2 e O3. Buona la pagella di Ascoli per la raccolta differenziata.

La percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani ad Ascoli è superiore al 65% ed è quindi tra i centri più virtuosi d’Italia. Nel periodo preso in considerazione dalla ricerca conferma la crescita registrata nelle ultime edizioni e si attesta su un valore medio di 62,7%, oltre un punto percentuale in più rispetto al 2021 e due rispetto al 2020. L’obiettivo di legge del 65% fissato per il 2012 è stato raggiunto da 57 città e tra queste Ascoli, una in meno del 2021, mentre la soglia del 35%, prevista per il 2006, non è stata ancora raggiunta da 5 (erano 7 nel 2021, 10 nel 2020 e nel 2019) capoluoghi. I ricercatori di Legambiente, nel rapporto, hanno evidenziato però che: "La sfida per città più sostenibili e vivibili è un traguardo ancora lontano, nonostante sui territori ci siano realtà e buone pratiche che vanno nella giusta direzione. Per accelerare questa rivoluzione urbana, in grado di affrontare anche la crisi climatica in atto, per Legambiente è fondamentale: 1) che si definisca una strategia urbana nazionale e una cabina di regia che includa Governo, sindaci e comunità locali; 2) che si mettano in campo interventi lungimiranti e innovativi non più rimandabili, prevedendo risorse adeguate e non tagli. Ad oggi ricorda Legambiente la rimodulazione dei fondi de PNRR prevede invece un taglio di circa 13 miliardi di euro destinati proprio ai comuni e alle città metropolitane. 3) che si replichino quelle buone pratiche già presenti sui territori e che Legambiente da 30 anni racconta anche con Ecosistema Urbano.

Vittorio Bellagamba