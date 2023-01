Ambrosio presenta ’Il garbuglio di Garlasco’ venerdì alla Rinascita

Sarà presentato venerdì prossimo alla Libreria Rinascita (ore 17.30) il libro ’Il garbuglio di Garlasco’ di Gabriella Ambrosio, con la quale dialogheranno l’assessore Donatella Ferretti e l’avvocata Silvia Morganti. L’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco da anni tiene vive le tifoserie di colpevolisti e innocentisti. Questo libro porta per la prima volta allo scoperto protagonisti della vicenda sconosciuti al pubblico, come una giovanissima e caparbia avvocata e un consulente legale molto sui generis, che dopo la condanna definitiva decidono di lavorare insieme per scoprire la verità. Ne nascono risvolti e contesti inediti. Personaggi, sentimenti, momenti di vita come un romanzo, in una scrittura fluida e cinematografica, in presa diretta. Una ricostruzione basata su migliaia di pagine processuali, interrogatori, intercettazioni e la conoscenza diretta dei protagonisti. Un’occasione per riflettere sulla progressiva scomparsa del "ragionevole dubbio" e l’influenza sui tribunali del "processo parallelo" che si gioca sui media. Gabriella Ambrosio è una giornalista di cronaca. Il suo romanzo ’Prima di lasciarsi’, basato sulla storia vera di un attentato suicida a Gerusalemme, è stato pubblicato in 11 lingue e 13 Paesi. Il suo racconto breve ’Stecco’ è stato candidato dalla rivista newyorkese ’The Atlas Review’ al ’Pushcart Prize’, il più prestigioso premio al mondo per le short-stories. L’Ordine degli Avvocati di Ascoli riconoscerà 2 crediti formativi ai partecipanti. L’evento ha il patrocinio della Camera Penale ’Ugo Palermi’.

p. erc.