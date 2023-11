Ameli: "Curva?. Solo bugie e ritardi"

La questione della nuova curva sud, il cui progetto definitivo è stato presentato martedì sera al teatro Ventidio Basso in occasione della serata allestita per celebrare i 125 anni della storia dell’Ascoli, non ha convinto proprio tutti. "Quelle del comune sulla curva sud dello stadio Del Duca sono delle bugie – commenta Franceso Ameli del Pd –. Circa un anno denunciai i gravi ritardi che c’erano sulla progettazione e sulla futura realizzazione della curva sud. Oggi posso confermare purtroppo che avevo ragione. Già soltanto per il progetto definitivo abbiamo un ritardo di sette mesi, visto che ciò doveva essere realizzato entro 48 giorni dall’aggiudicazione. Praticamente ad aprile scorso. Questa, quindi, è l’ennesima dimostrazione di quanto l’amministrazione sia in balia degli eventi. Non sanno far altro che promettere cose che poi però non si realizzano". Di video rendering e di possibili progetti relativi alla ricostruzione della nuova casa del tifo bianconero nel corso degli ultimi anni se ne sono susseguiti vari. Uno studio preliminare del settore da realizzare fu presentato dall’attuale amministrazione nell’aprile 2022. Il progetto definitivo reso noto l’altra sera non si è discostato molto da quello di cui si parlò in comune. A sviluppare entrambi è stato lo studio ArkTeam con il contributo dell’architetto Alessio Marini. In quel momento però si era ancora in attesa della conferma del contributo di 3,5 milioni di euro da parte dell’ufficio per la ricostruzione. Risorse che poi sono state stanziate. "È dal 2015 che vengono offerti ai cittadini rendering e progetti che sono però solo carta straccia elettorale – prosegue Ameli –. Sarebbe il caso ormai di vedere le gru, ma se si fa come sulle scuole dormiremo sonni tranquilli. Sono orgoglioso di festeggiare i 125 anni dell’Ascoli Calcio, ma penso altresì che quello che sta avvenendo sulla curva sud sia una presa in giro".