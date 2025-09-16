Ameli si dimette dal consiglio: "Momento giusto per lasciare". E si commuove pure il sindaco

Il segretario provinciale del Partito Democratico, Francesco Ameli, si è dimesso da consigliere comunale. Un’uscita di scena un po’ a sorpresa, a pochi giorni dalle elezioni Regionali per le quali è candidato proprio nella lista del Pd. La decisione è stata comunicata dallo stesso Ameli, ieri pomeriggio, in consiglio. E ha suscitato una generale commozione. "Dopo dodici anni, a prescindere dal risultato che arriverà alle Regionali, credo sia giunto il momento di lasciare – le parole di ‘Fraska’ –. Il centrosinistra deve ritrovare quello spirito necessario per guardare al futuro e, anche se ho appena 39 anni e sono ancora giovane, ritengo doveroso dare questo segnale. Al mio posto subentrerà l’avvocato Tatiana Traini. Però continuerò a partecipare ai consigli, perché la politica non si fa solamente dagli scranni, ma anche per le strade e tra la gente". Commosso, con le lacrime agli occhi, il sindaco Marco Fioravanti, in un bellissimo momento di fair play tra due giovani che, seppur separati dai rispettivi ideali, sono riusciti a costruirsi entrambi una bella carriera con le proprie forze. "Francesco lo conosco da 30 anni, perché di fatto siamo cresciuti insieme – il commento del primo cittadino –. Io e lui siamo molto simili e abbiamo tante cose in comune, tra cui l’amore per il quartiere di Monticelli, in cui siamo nati. Francesco è un ragazzo solare, sempre sincero e autentico, al di là delle diverse visioni che abbiamo. Insieme abbiamo combattuto un vecchio sistema politico fatto di interessi, di tradimenti e autoreferenziale. Francesco porta avanti un ideale, distante dal mio, ma puro". A salutare Ameli, poi, un lungo applauso da parte di tutti i presenti.

Il consiglio di ieri è stato il primo dopo la pausa estiva ed è caratterizzato da pochi punti all’ordine del giorno. Tra questi, la questione relativa alla collocazione delle bancarelle del mercato, una volta che a piazza Arringo cominceranno i lavori di restyling, al via a gennaio. "Siamo in fase di riflessione – ha spiegato Fioravanti, incalzato dalla minoranza –. Molte persone non vorrebbero le bancarelle in piazza del Popolo, ma per questione di spazi sarebbe impossibile confermare il mercato in centro senza considerare tale location. L’idea potrebbe essere quella di prevedere il mercato in piazza del Popolo il mercoledì, per poi trasferirsi a piazza Immacolata il sabato. Entro fine ottobre prenderemo una decisione". E’ stata poi approvata all’unanimità la convenzione tra il Comune di Ascoli e quello di Castel di Lama per i servizi di trasporto scolastico e refezione relativi al plesso di Villa Sant’Antonio, ricompreso nell’Isc Falcone-Borsellino.

Matteo Porfiri