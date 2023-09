Americo, una serata amarcord: "Sfida partita negli anni ’70"

Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana, nasceva San Benedetto come località turistica. E con essa, ovviamente, Porto d’Ascoli, dove nel corso dei decenni si sarebbe concentrato il maggior numero di visitatori esterni. Sono tanti i nomi a cui accreditare il forte sviluppo turistico della riviera delle palme: tanti quanti sono i pionieri di quell’arte che, sul litorale piceno, si chiama accoglienza. Tra questi va senza dubbio annoverato Filippo Curzi, oggi bagnino al ‘Playa Marconi’, figlio di quell’Americo che, mezzo secolo fa, creò l’omonimo e rinomato chalet portodascolano. Il suo erede, negli anni ’70, fu tra i primi a portare la musica in spiaggia, sperimentando una via che di lì a qualche decennio, a San Benedetto, avrebbe fatto tendenza. L’occasione per ricordare i fasti di un tempo è emersa in una cena di alcuni giorni fa, al Lido Azzurro, in cui Curzi si è rincontrato con i clienti di un tempo, in un’atmosfera da amarcord che ha ben pochi eguali. "E’ stata una serata indimenticabile – dice commosso Curzi – rivedere i volti di chi conosci da piccolo è una cosa bellissima. All’epoca molti di loro erano bambini, oggi sono persone di 50 anni". Abbandonarsi ai ricordi è questione di un attimo. "La verità – continua Curzi – è che lo chalet tenuto da mio padre si è sempre distinto, rispetto agli altri, per una massiccia presenza di turisti giovani, anzi giovanissimi. Alcuni stabilimenti quasi non volevano i ragazzini, considerati molesti: per noi invece ravvivavano l’ambiente, e sarebbero stati i clienti di domani".

Di tempo ne è passato, e con esso anche il turismo, a San Benedetto, è cambiato. "Era il 1977 quando rimettemmo a nuovo quella baracca in legno. Il nostro stabilimento ebbe subito fortuna: a venire, inizialmente, erano le cricche di ragazzi che ruotavano attorno alla parrocchia di Cristo Re. Loro avevano degli amici, che a loro volta avevano altri amici, e così l’Americo si riempì presto di ragazzi da tutta San Benedetto, dalla vallata e persino dall’entroterra ascolano". Clienti giovani significa baldoria. "Avevamo una band, o meglio, diversi gruppi, e ci esibivamo ovunque. Al Tuttomare di Grottammare, al primo caffè concerto davanti al Florian. Facevamo serate allo Sporting, all’Ambassador, al Pierrot. Le serate live in riviera sono nate lì, e così anche i primi balli di gruppo. Al termine della serata, i ragazzi mi hanno fatto omaggio di un pattino in miniatura con l’immagine di mio padre. È stato commovente, li ringrazio con tutto il cuore".

Giuseppe Di Marco