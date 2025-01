Americo. Urbanelli compie 100 anni

Grande festa oggi per i 100 anni di Americo Urbanelli. Classe 1925, ha vissuto gli anni della II Guerra Mondiale ed è stato uno storico dipendente della Provincia di Ascoli presso l’Ufficio Igiene e Sanità. Fortissima è stata la sua passione per lo sport, soprattutto per il calcio che gli ha regalato tantissime soddisfazioni in veste di presidente, allenatore, selezionatore e di educatore di tantissimi giovani. E’ stato per 40 anni Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio di Ascoli, Stella d’oro del CONI al merito sportivo, Medaglia d’oro del Comitato Olimpico Intenazionale e decine di attestati di riconoscimento per la sua attività di volontario nella promozione e sviluppo dello sport e dei suoi alti valori. A festeggiarlo i figli Giuseppina e Claudio, il genero Alberto Bracchi, la nuora Valeria Travaglini, i nipoti Fabio e Maria Luisa Bracchi, Elena, Riccardo, Massimo e Gilda Urbanelli, i pronipoti Gaia ed Alessandro Bracchi. Felicitazioni dal Carlino.