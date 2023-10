Amianto vicino alla ciclabile

Ci sta che la gente si lamenti della manutenzione delle città, ci sta che vanno migliorati i servizi di pulizia di strade, parchi, cassonetti, ma ci sta anche che il cittadino deve dare la sua collaborazione. Nessuno dovrebbe uscire di casa per andare ad abbandonare sul territorio vecchi mobili, vecchi elettrodomestici, sacchi di spazzatura o peggio materiali in fibrocemento contenenti amianto dannosi per la salute. Venerdì mattina due "cappellotti" di copertura di vecchie canne fumarie, di Eternit, sono state trovate di fianco alla pista ciclo pedonale a nord della Grottammare dog beach, alla base di una palma. Probabilmente abbandonate durante la notte precedente. Un’azione criminale, che non trova giustificazioni. Adesso l’amministrazione comunale dovrà chiedere l’intervento di una ditta specializzata per il recupero e lo smaltimento dei due pezzi di Eternit a spese della comunità di Grottammare. Va però guardato il rovescio della medaglia. Trattandosi di materiale pericoloso per la salute pubblica, il cittadino avrebbe dovuto affrontare una spesa tutt’altro che irrisoria per liberarsi di quella piccola quantità di Eternit. Questo è il motivo per cui lungo le strade si trovano spesso smaltimenti abusivi di simili materiali.