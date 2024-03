’Amici della bicicletta’:: "Città 30 da subito"

Gli Amici della Bicicletta di Ascoli saranno presenti sabato nello spazio alle spalle del Battistero insieme ad una delegazione di Legambiente per partecipare e dare apporto alla mobilitazione che parte dalla piattaforma ’Città30Subito’ e si allarga al contributo di tante altre associazioni e attivisti di tutta Italia attive sui temi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile. In tutta Italia in queste settimane si è dibattuto sull’opportunità di limitare a 30 chilometri all’ora la velocità dei mezzi nelle strade cittadine. Molti coloro che non sono d’accordo, ma altrettanti quelli che trovano questo limite assolutamente necessario per evitare incidenti e, comunque, per limitare fortemente i danni fisici a chi ne rimane vittima. "Stop al nuovo codice della ‘strage’ ". Ascoli si mobilita dunque, insieme a tante altre città in Italia, per fermare la revisione del Codice della Strada proposta dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.