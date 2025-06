Amici Farm, giorni speciali: "Da 14 anni in via Bologna"

Sono giorni speciali per ’Amici Farm’, attività punto di riferimento in città nel settore parafarmaceutico. Domani saranno infatti 14 anni che il titolare Danilo Amici ha scelto di spostarsi in via Bologna 25-27, dopo un lunghissimo periodo passato in via Zeppelle. L’attività va avanti dal 1981 e oggi un team di cinque persone accoglie giornalmente la clientela con grande professionalità sfidando un momento complicato per il commercio. "Il periodo del Covid è arrivato pochi anni dopo il terremoto ed è stato davvero duro – ammette Danilo – ma restiamo un punto di riferimento per i nostri affezionati clienti che proviamo ad accontentare ogni giorno. In una città dove ci sono sempre più attività nel settore food, proviamo a garantire servizi essenziali per la cura della persona e il benessere. Festeggiare questi 14 anni nella nuova sede è un motivo di orgoglio e per questo proponiamo fino a sabato sconti speciali per i nostri clienti con il 30% su tutti i prodotti". Insomma, un traguardo speciale che merita di essere feteggiato.