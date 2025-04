Amico di famiglia e stupratore: abusi sessuali su una ragazzina

Ascoli, 17 aprile 2025 – Ha preso il via davanti al Collegio del tribunale di Ascoli il processo ad un 61enne ascolano finito in carcere il 10 dicembre 2022 perché ritenuto responsabile di aver sottoposto ad abusi sessuali, fra il 2014 e il 2016, una giovane che all’epoca aveva fra 13 e 16 anni, ed era dunque minorenne. Difeso dagli avvocati Ancona e Sandri, l’uomo non ha fatto richieste di riti alternativi in occasione della precedente udienza preliminare, per cui il giudice Barbara Caponetti lo ha rinviato a giudizio.

Della sua posizione si occuperà dunque il Collegio davanti al quale renderà testimonianza il prossimo 2 luglio la ragazza, nel frattempo diventata maggiorenne. L’uomo è accusato di violenza sessuale aggravata e stalking nei confronti della donna, all’epoca minorenne. Per la stessa vicenda lo scorso 6 febbraio è stata condannata a 4 anni di carcere la madre della ragazzina, un’ascolana giudicata, su sua richiesta, con rito abbreviato. Era accusata di aver favorito incontri a sfondo sessuale fra sua figlia e il suo ex amante, l’uomo che ha scelto invece un processo con rito ordinario.

L’ascolano la accompagnava a scuola, ma anche a sfilate di moda, rivestendo il ruolo di una sorta di manager. Per la Procura, avrebbe minacciata la ragazzina di divulgare foto della madre in atteggiamento a sfondo sessuale extraconiugale, mettendo in pericolo l’unità della famiglia se lei non avesse acconsentito alle sue avances. Alla luce di ciò la ragazzina avrebbe concesso favori a sfondo sessuale all’amico di famiglia in epoche in cui la stessa aveva meno di 14 e, successivamente, meno di 16 anni, approfittando del fatto che la giovane gli era stata affidata dalla madre, accusata di non aver vigilato.