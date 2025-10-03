Ammanettata dai vigili: "Ora serve fare chiarezza"

Una "richiesta immediata di chiarimenti alla polizia locale sull’episodio di Santa Maria Intervineas" arriva dalla minoranza di Ascoli, a dimostrazione di quanto avvenuto martedì pomeriggio in pieno centro continui ad animare il dibattito in città. L’accaduto è diventato virale anche sui social, con decine di commenti di solidarietà arrivati alla 40enne ascolana. Erano le 4 del pomeriggio quando la donna, dopo aver contestato una multa per la macchina lasciata in modo maldestro alla fine di croso Trieste, è stata ammanettata dai vigili urbani e portata in caserma davanti a numerosi testimoni, alcuni dei quali hanno anche protestato contro la polizia locale. Il tutto si è svolto in qualche minuto, senza che nessuno abbia cercato di calmare la donna e riportare la situazione alla tranquillità.

"Come opposizione del Comune di Ascoli – scrivono Ascoli Bene Comune, Ascolto & Partecipazione e Partito Democratico –, riteniamo doveroso intervenire in merito a quanto accaduto nel pomeriggio del 30 settembre in piazza Santa Maria Intervineas, dove una giovane donna è stata ammanettata e portata via dagli agenti della polizia locale, sotto gli occhi di decine di cittadini, tra cui molti genitori e bambini".

"Le immagini e le testimonianze raccolte sul posto – spiega la nota – raccontano di una scena che ha destato forte sgomento e indignazione: una contestazione per una sanzione amministrativa si è trasformata in pochi istanti in un intervento conclusosi con l’arresto della ragazza, tra le proteste dei presenti".

Il comando ha raccontato la storia in termini completamente diversi: "Siamo consapevoli che la versione ufficiale della polizia locale – si legge ancora nella nota – parla di un’aggressione ai danni di uno degli agenti, poi costretto a rivolgersi per le cure al pronto soccorso. Tuttavia, la sproporzione percepita tra l’infrazione iniziale, un parcheggio inadeguato, e l’esito dell’intervento, quello cioè di una persona portata via in manette davanti a famiglie e minori, ci impone di chiedere chiarezza immediata".

Perciò "abbiamo già inviato una richiesta formale di chiarimento urgente al Comando della polizia locale di Ascoli, affinché venga fatta piena luce sulla dinamica dei fatti, vengano resi noti i criteri che hanno portato all’uso delle manette e siano valutate con trasparenza eventuali responsabilità. Riteniamo che la sicurezza e l’autorevolezza delle istituzioni non possano mai prescindere dal rispetto della proporzionalità e della dignità delle persone coinvolte. La città ha il diritto di sapere cosa sia realmente accaduto e noi continueremo a vigilare perché episodi simili non vengano archiviati senza un serio confronto con la cittadinanza".

Eleonora Grossi