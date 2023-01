Amministrative, Manigrasso: "Avanti per la nostra strada"

Mancano 4 mesi alle comunali di Grottammare e all’interno dei partiti e dei movimenti si lavora per mettere a punto i programmi, per scovare le migliori professionalità da coinvolgere nell’amministrazione della città. Detto che Solidarietà e partecipazione ha già deciso per il candidato sindaco, Alessandro Rocchi e vice sindaco che sarà nominato, in caso di vittoria, Lorenzo Rossi, anche il Movimento 5 Stelle sarà della partita. Lo conferma la consigliera e capogruppo Alessandra Manigrasso, che ha la possibilità di scendere in campo per il terzo mandato ma, questa volta, forse, non in veste di candidata sindaco. Il Movimento avrebbe trovato la persona disponibile ad impegnarsi in questo ruolo. Resta il rammarico della fallita convergenza con Solidarietà e partecipazione che, ad un certo punto, sembrava cosa possibile considerati gli argomenti che li avevano visti sulla stessa frequenza, come la sicurezza dei ponti, le barriere antirumore sulla ferrovia, per citarne alcuni. "Andremo avanti per la nostra strada – affermato Alessandra Manigrasso – non vogliamo disperdere il gran lavoro fatto in questi due mandati e continueremo a condizionare le scelte della maggioranza. Nel prossimo Consiglio comunale ci batteremo per impegnare il sindaco affinché si faccia portavoce contro il rincaro dell’acqua e rivendicheremo il ruolo di difesa dei cittadini. Ci batteremo sul tema della viabilità coinvolgendo anche gli altri comuni, non solo per la terza corsia, ma è necessario un coordinamento sulle piste ciclabili. Cercheremo di aprire un tavolo per risolvere il problema del traffico e in tale direzione abbiamo da fare le nostre proposte". Situazione ancora fluida sugli altri fronti. Una lista potrebbe far capo a Marco Sprecacè, collocato vicino agli ambienti cattolici. Marcello Iezzi