Amministrative, Tamburri e Fede per l’incontro pubblico dei 5 Stelle

Si è svolto venerdì sera nella sala consiliare di Grottammare, un incontro pubblico organizzato dal M5S in merito alle imminenti elezioni comunali. Erano presenti oltre al referente provinciale (capogruppo al consiglio comunale di Ascoli) Massimo Tamburri, l’onorevole Giorgio Fede, il Gruppo Donne in Movimento Marche e rappresentanti di gruppi territoriali del MoVimento. Oltre a queste presenze significative hanno partecipato molti cittadini, già candidati alle elezioni comunali per il M5S nel 2018 e parecchie facce nuove. "Tutti concordi che questa "preziosa " presenza in città e in consiglio comunale – afferma la consigliera Manigrasso - deve continuare ad operare. Il lavoro portato avanti in questi anni non può essere disperso. Si è evidenziato, e valorizzato quanto condiviso con i Comitati Civici Cittadini e con altre esperienze territoriali. Il punto focale della riflessione emersa è che la città necessita di un’alternativa. I cittadini vogliono essere maggiormente coinvolti nelle scelte amministrative e non essere semplicemente informati di scelte prese nel chiuso del palazzo. A nulla vale il fumo gettato negli occhi in piena campagna elettorale, di cantieri aperti a poche settimane dal voto. Come mai, molti si sono chiesti, i cantieri sono stati aperti tutti in questi giorni? I politici, anche in provincia, non cambiano mai e qualcuno continua a rimanere sulla propria poltrona pur non passando dal responso elettorale". I presenti hanno poi deciso di partecipare all’incontro che la prossima settimana organizzerà il "Comitato Cittadino Restyling".