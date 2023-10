"Amministrazione premiata, ma il degrado regna sovrano"

"L’amministrazione viene premiata a Genova, ma la città è tenuta sotto scacco dai vandali e dall’incuria". È con queste parole che Fratelli d’Italia commenta il riconoscimento appena ottenuto dal vertice di Viale De Gasperi per l’uso dell’app ‘Municipium, con cui vengono gestite le segnalazioni di degrado nel territorio cittadino. Ad attaccare la squadra di governo sono Andrea Traini e Nicolò Bagalini, che puntano i riflettori sull’operato dell’assessore ai lavori pubblici Tonino Capriotti. "L’attuale amministrazione comunale – scrivono i consiglieri - continua ad essere assente nella gestione del decoro urbano e inerte nei confronti dei vandali. Basta fare una veloce passeggiata in giro per la città, anche solo nelle zone più centrali, per imbattersi in cestini imbrattati o distrutti che emanano cattivi odori, biciclette e monopattini abbandonati dappertutto, pedalò ormeggiati nei posti più improbabili, edifici pubblici devastati recanti scritte e segni di ogni genere (perfino nazisti) su porte, finestre e serrande, fontane con carcasse di pesci morti, puzza di urina per le strade e, per concludere, i bagni pubblici del centro messi fuori uso dai vandali che evidenziano il naufragio della grande opera pubblica promessa in campagna elettorale". I meloniani fanno notare come la riviera sia tuttora preda degli schiamazzi notturni e delle risse, ma non solo: secondo FdI, la gestione fallimentare verrebbe dimostrata dalla questione dei bagni pubblici situati nella pineta del centro. "Tanti sono stati i proclami dell’assessore di riferimento – proseguono Traini e Bagalini - impossibile dimenticare le sue dichiarazioni pubbliche dell’agosto 2022, dove sottolineava, oltre alla riapertura della struttura, anche un suo ampliamento rimarcando, altresì, che il servizio sarebbe stato fruibile tutto l’anno in quanto assolutamente necessario. Ennesime promesse mancate tanto che, a distanza di un anno, la situazione è addirittura peggiorata: i bagni pubblici sono ancora chiusi, lo stato di degrado è ancora più evidente e, a fronte dello sbandierato ampliamento della struttura, ha trovato posto uno squallido bagno chimico maleodorante che rappresenta un vero e proprio pugno nell’occhio per gli avventori del centro". Le conclusioni non fanno sconti nemmeno a Spazzafumo: "Il nostro Sindaco è stato contento di festeggiare questo premio che conferma San Benedetto essere la prima in Italia per degrado urbano – dicono i consiglieri - visto che l’app serve a segnalare le problematiche e le lamentele di cittadini e turisti. Ancora una volta questa Amministrazione si è dimostrata bravissima nei proclami e nelle promesse, ma i fatti sono sotto gli occhi di tutti e se il popolo mormora scontento un motivo ci sarà".

g. d. m.