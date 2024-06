Amministrazione, Rossi:: "Mozione di settembre ancora non attuata"

Come avviene ormai da qualche tempo i partiti di minoranza nel comune di Grottammare, presentano numerose mozioni e interrogazioni all’ordine del giorno del consiglio comunale. Le risposte talvolta sono soddisfacenti, ma nella maggior parte dei casi gli esponenti politici dichiarano di essere insoddisfatti. Ci sono poi mozioni che, una volta votate non hanno un riscontro. "La maggioranza è una parte della struttura comunale sottovalutano il ruolo dei consiglieri di minoranza e questo modo di fare ha portato allo svilimento del consiglio comunale intero, afferma Raffaele Rossi - tanto che una mozione votata il 28 di settembre non ha avuto alcun riscontro e non si chiarisce neppure quando sia stata trasferita all’ufficio competente per dare un parere sulla viabilità". Raffaele Rossi fa riferimento alla richiesta di cambio della viabilità attorno alla sede provvisoria della scuola di zona Ischia, ospitata nell’edificio comunale di via Firenze "Ci sono anche altri eventi che non hanno avuto un riscontro nonostante siano state fatte delle richieste in consiglio".