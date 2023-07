Ammortizzatori sociali e caldo: sì al decreto

Lavoratori a rischio con il grande caldo di questi giorni, cassa integrazione estesa per i lavoratori dell’edilizia e dell’agricoltura, i settori più esposti alle alte temperature ma anche al maltempo. Per far fronte all’emergenza climatica,

caldo e non solo, nei cantieri e nei campi, dove più frequenti sono i rischi per la salute e la sicurezza, il governo interviene e mette in campo nuove tutele per i lavoratori, con un decreto legge ad hoc sul tavolo del Consiglio dei ministri.

A lanciare l’allarme per il caldo era stato Daniele Lanni, Segretario Confederale della Cgil Ascoli: "La situazione è molto preoccupante, sia per chi lavora all’aperto che nei capannoni: dagli edili ai rider, dagli agricoli, agli operatori dell’igiene ambientale, dagli operai dell’industria, alla logistica, al turismo e terziario, ai mezzi di trasporto, sono esposti in queste giornate a situazioni di grandissima difficoltà e rischio. Un rischio che non risparmia nessun settore, e che deve essere affrontato con la massima cautela. E’ necessario in primis tutelare la salute e la sicurezza, garantendo pause aggiuntive, e dove le situazioni espongono ad un rischio eccessivo, oltre i 35 gradi, valutare di sospendere l’attività, come la normativa prevede per causa meteo, ovviamente utilizzando strumenti di tutela del reddito dei lavoratori. Con la salute non si scherza". Barbara Nicolai, Segretaria Generale della Cgil Ascoli spiega:"Lo abbiamo chiesto con forza a livello nazionale perché l’urgenza era massima". Barbara Nicolai, aveva evidenziato anche le difficoltà nelle Rsa del Piceno: "Non possiamo inoltre dimenticare le grandi difficoltà nelle Rsa, in tutto il territorio. Gli anziani in questi giorni sono ovviamente più esposti al grande caldo, e dobbiamo mettere quei luoghi in sicurezza, non è pensabile esporre i nostri anziani a situazioni di caldo eccessivo. Stesso discorso vale ovviamente anche per i pensionati che sono a casa, a cui raccomandiamo massima attenzione. Anche su questo la necessità di intervenire è urgente, e non possiamo attendere".

