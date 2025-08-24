Amor y tango, show con Michele Placido

Sarà una serata che profuma di passione, poesia e nostalgia, quella in programma questa sera in Piazza Bice Piacentini, al Paese alto di San Benedetto del Tronto, alle ore 21. Con la regia e la voce intensa di Michele Placido, accompagnato dal compositore Davide Cavuti e il suo ensemble, prende vita "Amor y Tango", un recital teatrale-musicale ispirato ai grandi poeti dell’amore e alle musiche dell’anima latina. Sul palco il tango si farà linguaggio emotivo universale, un ponte tra parole e note: dai versi immortali della poesia all’eco struggente delle composizioni di Piazzolla, Gardel, Troilo, passando per le musiche originali firmate Cavuti. Un viaggio che intreccia il sentimento dell’amore con le ferite della storia, come nel testo "Yo soy José" ispirato ai desaparecidos argentini. Per un viaggio nell’anima latina e nel sentimento umano per eccellenza: l’amore. Sarà un omaggio raffinato al sentimento più umano di tutti, reso eterno dalla voce magnetica di uno dei grandi del nostro teatro e cinema, Michele Placido, che darà voce ai grandi poeti dell’amore, dunque, per il primo dei due appuntamento con le notti d’arte sotto le stelle, che vedono due grandi protagonisti della cultura italiana, sulla culla della memoria e dell’anima sambenedettese, ovvero Piazza Piacentini. Dove torna l’incanto delle parole e della musica con "Versi di fine estate", la rassegna culturale che accende il centro storico del Paese alto con due eventi imperdibili, tra recital, poesia e musica dal vivo: un congedo poetico dalla stagione estiva, per una rassegna che è un omaggio alla bellezza dell’arte come ponte tra emozione, memoria e contemporaneità, con protagonisti due maestri indiscussi del panorama culturale italiano: il primo, quello di stasera, con Michele Placido e il secondo quello di sabato 13 settembre, dal titolo "Io, il cinema e la poesia" con Giancarlo Giannini e Davide Cavuti ensemble. "Versi di fine estate" rappresenta per San Benedetto un momento di altissimo valore culturale ed emotivo. Portare in Piacentini due grandi maestri come Michele Placido e Giancarlo Giannini significa offrire alla città un’occasione unica di vivere arte, poesia e musica. Questa rassegna è un invito ad abitare il Paese Alto, spazio di bellezza condivisa dove la cultura diventa esperienza collettiva e accessibile a tutti. San Benedetto è sempre più viva, aperta e ispirante", dice l’assessore alla cultura Lia Sebastiani. L’organizzazione della manifestazione è firmata Seventeen Eventi, con patrocinio e contributo del Comune. Biglietti: 15€ + Dp. - Ciaotickets.com Posto Unico.

Stefania Mezzina