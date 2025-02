Amore senza fine: marito e moglie muoiono a poche ore di distanza

Ascoli Piceno, 10 febbraio 2025 – Quando l’amore va oltre ogni frontiera. Una storia davvero incredibile che tocca il profondo del cuore quella accaduta sabato. Un’anziana coppia che viveva in grande simbiosi da parecchi anni, si è spenta nello stesso giorno, per cause naturali, evitando di vivere la sofferenza del distacco.

Alida Abbati, 82 anni è morta nella sua abitazione nel sonno, nelle prime ore di sabato, il marito, Fernando Sartini, 89 anni, è morto nel reparto di Rianimazione la sera alle ore 21,30. La storia della coppia la racconta la figlia Elisabetta. “Mia madre, insieme a Paola Scipioni aveva fondato il CIF (Centro Italiano Femminile) e poi una scuola professionale per stranieri finanziata dal Ministero degli Affari Esteri per insegnare italiano e un mestiere ai giovani provenienti dall’estero, con sede in via Campania – racconta Elisabetta – Chiusa la scuola, mia madre, che era una istruttrice federale di Bridge, che aveva anche scritto due libri, ha iniziato a viaggiare sulle navi da crociera per intrattenere i viaggiatori ed ha incontrato Fernando, che era rimasto vedevo. Un angelo mandato sulla terra. Quando mia madre ha avuto un tumore alla gola lui l’ha assistita amorevolmente per anni fino a quando non è stata bene”.

L’epilogo martedì scorso. “Fernando ha avuto uno scompenso cardiaco ed è stato ricoverato in Rianimazione – aggiunge Elisabetta – Venerdì sera mia madre e Fernando erano riusciti a sentirsi per telefono e lei aveva capito che non sarebbe più tornato a casa. Mia madre è andata a letto e non si è svegliata. Sabato mattina l’abbiamo trovata morta e qualche ora dopo l’ospedale ci ha chiamati per dirci che Fernando si sarebbe spento da lì a poco”.

La coppia lascia un grande vuoto nei figli Cristina, Francesco, Elisabetta, Vincenzo e Filippo. I funerali di entrambi si tengono nella chiesa di San Giuseppe oggi alle ore 10,30.

