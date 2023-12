Ampliamento, il comune cerca ditte interessate

Il Comune di Grottammare ha avviato un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di imprese interessate ad eseguire i lavori di ampliamento del civico cimitero. Per la realizzazione dell’opera, infatti, l’amministrazione intende ricorrere a una procedura negoziata senza bando. Si tratta di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro saranno assegnati previa consultazione di almeno cinque operatori economici. L’importo complessivo dell’appalto è di 604mila euro, oltre Iva. L’avviso riguarda la realizzazione del progetto approvato nelle settimane scorse, relativamente alla costruzione dell’edificio C, un blocco costituito da cinque livelli per un totale di 300 loculi, a completamento del piano di espansione avviato negli anni scorsi del complesso cimiteriale. Il valore complessivo dell’opera è valutato in 750mila euro. L’intervento è finanziato quasi interamente con i proventi derivanti dalla concessione dei loculi. Il termine di presentazione della manifestazione di interesse è fissato alle ore 12 del 27 dicembre. L’avviso di indagine di mercato contenente i requisiti per partecipare è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Grottammare.