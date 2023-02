Ampliata l’Oasi felina

Il personale delle Manutenzioni del Comune di Grottammare ha completato l’ampliamento dell’Oasi felina che si trova nella parte alta del Parco della Madonnina. L’intervento, realizzato in collaborazione con l’associazione ’L’Amico Fedele onlus’, che gestisce lo spazio dove si trovano15 gatti provenienti da un sequestro operato dalla forestale, è stato fatto sul lato sud dell’area per una superficie di circa 60 mq. Realizzato il battuto di cemento e montata la rete di recinzione, ora l’Associazione provvederà a portare una casetta di legno in cui i gatti potranno ripararsi, oltra alla rete sulla parte superiore per evitare eventuali fughe dei felini. Il nuovo spazio sarà impiegato per le emergenze e le attività di prima accoglienza: ricovero di gatti appena sterilizzati, ricovero di gatti malati o che necessitano di cure. L’opera è stata finanziata con fondi destinati al contrasto dei maltrattamenti degli animali.