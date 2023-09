Ampliato il gattile che da anni ospita una colonia felina

Il Gattile, che da anni ospita un’importante colonia felina che fu sequestrata nella casa di una donna di Grottammare, è stato ampliato e da alcuni giorni ’ricovera’ altri 17 gatti che sono arrivati da un’altra operazione compiuta sul territorio. I felini più anziani sono stati spostati in una zona più isolata della vecchia recinzione in modo da evitare il contatto con i nuovi arrivi che dovranno essere tutti sottoposti ad accurate visite per verificare il loro stato di salute. Un impegno importante per i volontari dell’associazione Amico Fedele di San Benedetto che si occupano degli ospiti del gattile, tenendoli puliti, ordinati, nutriti, monitorati sotto il profilo sanitario. Ci sono volontari che hanno costruito le casette, che fanno manutenzioni alla struttura, che montano teli ombreggianti, ma il Comune dovrebbe essere un po’ più presente, anche sotto il profilo economico per quanto riguarda il cibo e le visite veterinarie. L’investimento per il gattile non è equilibrato rispetto al contributo annuo che va al canile comprensoriale, quasi sempre fra i 15 ed i 20mila euro annui. Per facilitare l’opera dei volontari sarebbe utile avere nelle immediate vicinanze i bidoni per conferire il materiale di risulta delle pulizie.